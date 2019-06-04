شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «المنيا الجديدة»: استكمال تنفيذ مركز شباب بمنطقة الامتداد بالمدينة بتكلفة 30 مليونًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه يتم استكمال تنفيذ أعمال مركز الشباب بمنطقة الامتداد بالمدينة على مساحة 16000 م2، وبتكلفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه، حيث تم تسليح الطبقة السفلية للّبشة المسلحة لأساسات حمام السباحة بالمركز، وكبس أعمال التغذية والصرف للحمام.

وقال رئيس الجهاز إنه تم الانتهاء من الحدادة المسلحة لأساسات حمام السباحة ووضع water stop وتجهيزه للصب الخرساني، تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال بالمركز.

وأكد رئيس الجهاز أن مدينة المنيا الجديدة تشهد نشاطًا ملحوظًا في أعمال الزراعة وتطوير الميادين وتنفيذ شبكات الري، كما أنه جارٍ العمل بمشروع رفع كفاءة أعمال الزراعة وتشجير الطرق الرئيسية بمدينة المنيا الجديدة.

تشجير الطرق الرئيسية بمدينة المنيا الجديدة

تشجير الطرق الرئيسية بمدينة المنيا الجديدة