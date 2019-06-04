شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بموانئها الثلاثة في محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لاستقبال الركاب والعمالة المصرية القادمة من دول الخليج.

وشدد اللواء مهندس أيمن صالح، رئيس الهيئة، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لاستقبال الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية والتأكيد على ضرورة انتظام العمل بالموانئ بنظام الورديات على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر.

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بجانب تزويد الصالات بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع بالعمالة لخدمة الركاب والتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العقبات ومتابعة مركز عمليات الهيئة الرئيسي مع مراكز العمليات الفرعية بالموانئ لحركة الركاب والبضائع وإعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.

كما قام الحجر الصحي بالميناء برفع درجة الاستعداد والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بموانئ الهيئة لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الإسعافات الأولية والكشف عن الركاب القادمين لمنع دخول عدوى للبلاد، وأنه تم تشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات بدون تصريح. وتم تشديد إجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة، بالإضافة إلى مراجعة خطة الوقاية من إخطار الحريق الخاصة ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها فى كافة المبانى للوقاية من أخطار الحرائق وأسلوب مواجهتها.

على جانب آخر، تم التنسيق مع شرطة تأمين الميناء بشأن تأمين الأسوار وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار وتأمين البوابات وإغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء، وتخصيص مكان لانتظارها مع التأكيد على ضرورة تفتيش الأماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر، والتحقق من سلامة الأشياء التى يحملها الأفراد داخل الميناء، والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها.