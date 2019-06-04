شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنسيق مع القطاع الخاص، وبعض الشركات فى تطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكباري، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستهدفة.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الجزء الأول يتضمن أعمال تطوير الطريق الدائري الأوسطي، والتي تنفذه شركة سامكو، وهو عبارة عن طريق داعم بطول 11 كم على طريق الفيوم، يخدم القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، بعرض 14.75م، ويضم 3 حارات مرورية بعرض 3.75م في اتجاه القادم إلى المدينة.

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وأضاف رئيس الجهاز أن الجزء الثاني يتضمن تطوير وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، حيث يتم إنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين، يبلغ طوله نحو 14 كم بعرض 82م، ويتكون كل اتجاه من رئيسي وحارة للشاحنات الثقيلة، ويوجد به عدد 4 كباري، وهي كوبري 14 بالطريق الدائري الأوسطي، وعدد 3 كباري أخرى، وهي «11- 10- 16» بطريق الفيوم، وتُمثل هذه الوصلة جزءا من الطريق الدائري الأوسطي، وتهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، وذلك بإنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، كما أنها تستخدم لرفع كفاءة وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية لتستوعب الضغط المروري للنقل الثقيل والقادم من وإلى المنطقة الصناعية بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز إنه يوجد بطريق وصلة دهشور الجنوبية عدة أعمال صناعية، تهدف إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية واستبدالها بكباري للحد من حوادث السيارات على الطريق، حيث يهدف كوبري «10» لعمل دوران خلفي حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، وكوبري «11» لعمل دوران خلفي حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر، ويعد كوبري «14» عملية تعدية لمزلقان السكة الحديد بكوبري علوي حر وإلغاء المزلقان على وصلة دهشور الجنوبية، ويستخدم كوبري «16» كتعدية مزلقان السكك الحديد على طريق الخدمة لربط منطقة الإسكان الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه سبق وطرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أعمال تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء محاور جديدة، لتسهيل الحركة المرورية، وتلافي التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية ضمن الخطة التنموية للمدينة.

إنشاء محاور وكباري جديدة وتطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر

إنشاء محاور وكباري جديدة وتطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر