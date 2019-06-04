شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك سفاجا» تحبط تهريب «شيش» إلكترونية وأجهزة لاسلكي و«طائرة تجسس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالميناء، 4 محاولات تهرب جمركي لـ«طائرة» قالت إنها تستخدم في «التجسس»، وعدد من أجهزة اللاسلكى وكمية كبيرة من الشيش الإلكترونية والعدسات اللاصقة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضحت الإدارة، في بيان، أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي على العبارة «النوى»، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 6614 لسنة 2019 أمتعة شخصية واردة من الكويت باسم «ر.ع .إ» والمُحملة على السيارة رقم 1679/ 9762 مصر.

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وبتفتيش الأمتعة، تبين وجود 544 شيشة إلكترونية الكترونية و500 حجر شيشة إلكترونية و325 إبرة خياطة طبية خاصة بالعمليات الجراحية و47 علبة أدوات ماكياج و178 كيلو جرام «بن» مُخبأة وموضوعة بطريقة محكمة داخل كمبروسرات الهواء لتضليل رجال الجمارك. كما جرى ضبط «طائرة تنصت وتجسس» و4 أجهزة لاسلكي وكمية من «عسل نحل» مخبأة ضمن الأمتعة الشخصية لـ 3 ركاب مصريين.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين و635 ألفا و913 جنيها، وتم الضبط بمعرفة عرفات محمد السيد ووليد عبدالمحسن وثروت محمود ومحمود مرتضى تحت إشراف هشام عوض أحمد المشرف على إدارة الحركة، بحضور عبدالعظيم زيدان رئيس قسم المكافحة، ومصطفى هاشم مدير التعريفة، وعماد حمدى مأمور التعريفة وعبدالله حسن بالأمن الجمركي.

وقرر مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وضبط كل محاولات التهرب الجمركي.