شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هناك كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 30 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.