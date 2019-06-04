شكرا لقرائتكم خبر عن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكك الحديدية قائمة التأخيرات المتوقعة على خطوطها، اليوم الثلاثاء، نظرا لأعمال التجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات الجارية فى أنحاء البلاد وعلى طول الشبكة. وحرصا على مصالح المواطنين، تعمل الهيئة على انتظام العمل على كل الخطوط، ولكن نظرا لاستمرار العمل فى عدد من المشروعات، فإنها تضطر إلى إبطاء سرعة القطارات فى أماكن العمل، ما يتسبب فى تأخرها قليلا عن موعدها، وجاءت قائمة التأخيرات المتوقعة اليوم كالتالى: خط القاهرة الإسكندرية خط القاهرة الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة خط القاهرة السد العالى خط القاهرة السد العالى القاهرة أسيوط 35 دقيقة Advertisements أسيوط أسوان 35 دقيقة خط بنها بورسعيد خط بنها بورسعيد متوسط التأخير 45 دقيقة خط طنطا المنصورة دمياط خط طنطا المنصورة دمياط متوسط التأخير 25 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات، بسبب التهدئة وإبطاء السرعة فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للركاب.

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