تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا الأربعاء، الموافق الخامس من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديًّا، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجريًّا. موعد صلاة عيد الفطر 2019 موعد صلاة عيد الفطر 2019 وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، والتى جاءت كما يلى : موعد صلاة العيد فى القاهرة 5:19 موعد صلاة العيد فى الجيزة 5:19 موعد صلاة العيد فى الإسكندرية 5:21 موعد صلاة العيد فى بورسعيد 5:12 موعد صلاة العيد فى السويس 5:14 موعد صلاة العيد فى العريش 5:06 موعد صلاة العيد فى طور سيناء 5:13 موعد صلاة العيد فى سانت كاترين 5:11 موعد صلاة العيد فى طابا 5:06 موعد صلاة العيد فى شرم الشيخ 5:12 موعد صلاة العيد فى دمنهور 5:20 موعد صلاة العيد فى طنطا 5:18 موعد صلاة العيد فى المنصورة 5:16 موعد صلاة العيد فى الزقازيق 5:17 موعد صلاة العيد فى بنها 5:18 موعد صلاة العيد فى شبين الكوم 5:19 Advertisements موعد صلاة العيد فى كفر الشيخ 5:18 موعد صلاة العيد فى الفيوم 5:22 موعد صلاة العيد فى بنى سويف 5:21 موعد صلاة العيد فى المنيا 5:25 موعد صلاة العيد فى أسيوط 5:25 موعد صلاة العيد فى سوهاج 5:25 موعد صلاة العيد فى قنا 5:22 موعد صلاة العيد فى أسوان 5:25 موعد صلاة العيد فى أبو سمبل 5:34 موعد صلاة العيد فى مرسى مطروح 5:32 موعد صلاة العيد فى الغردقة 5:15 موعد صلاة العيد فى الخارجة 5:33 موعد صلاة العيد فى الإسماعيلية 5:13 موعد صلاة العيد فى دمياط 5:13 موعد صلاة العيد فى السلوم 5:40 موعد صلاة العيد فى نويبع 5:08 موعد صلاة العيد فى حلايب 5:14 موعد صلاة العيد فى شلاتين 5:16

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