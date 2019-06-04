شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 3 رحلات عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر وإلغاء إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، والأحداث الدائرة فى السودان.

وأوضحت مصادر، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 338 المتجهة إلى الدمام، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 5510 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة فلاي ناس رقم 871 المتجهة إلى ابها بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

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وأضافت المصادر، أن المطار شهد إلغاء إقلاع رحلتي شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، بسبب عدم جدواها اقتصاديا.