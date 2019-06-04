شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع أولى رحلات «مصر للطيران» إلى واشنطن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مساء الاثنين أولى رحلات مصر للطيران رقم MS 981 المتجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على متن أحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 Dreamliner.

يأتي تدشين هذه الرحلات الجديدة وفقاً لاستراتيجية التوسع والتطوير التي تنتهجها الشركة حالياً تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية حول العالم.

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وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: «كنا نتطلع إلى هذا اليوم الذي تستطيع فيه مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، ربط العاصمة الأمريكية بالقاهرة من خلال رحلات مباشرة إلى هذه الوجهة الهامة بأمريكا الشمالية، حيث تعد هذه الخدمة أحدث خطوة في خطة توسعاتنا الاستراتيجية عبر الولايات المتحدة، ونحن على ثقة تامة من أنها سوف تسهم في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بين العاصمتين».

وأضاف عادل: «نستهدف تعزيز تواجدنا في السوق الأمريكية على نطاق أوسع، حيث تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية إلى واشنطن- أيام الإثنين والأربعاء والجمعة- والتي نطمح أن تصل إلى رحلة يومية في المستقبل القريب، هذا بالإضافة إلى رحلتها اليومية إلى نيويورك على متن طائراتنا من طراز بوينج B777-300».

وفي السياق ذاته، شهد مطار القاهرة الدولي احتفالاً بتدشين أولى رحلات هذا الخط الجديد، حيث قام فريق عمل مصر للطيران بالتفاعل مع عملاء الشركة ومشاركتهم هذا الحدث من خلال توزيع الهدايا الرمزية والتقاط العديد من الصور معهم قبيل إقلاع الرحلة ببضع ساعات. كما حرصت الشركة أيضاً على تقديم أسعار ترويجية خاصة للرحلة الافتتاحية من وإلى الوجهة الجديدة. وقد شهدت أيضاً هذه الرحلات الجديدة تفاعلاً كبيراً على صفحات الشركة الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي من صور وهاشتاج.

تقلع الرحلة رقم MS981 من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، وتهبط في واشنطن (مطار دالاس الدولي) الساعة 05:10 بالتوقيت المحلي في اليوم التالي بعد رحلة تستغرق مدتها 12 ساعة و10 دقائق.

إقلاع أول رحلات مصر للطيران إلى واشنطن

إقلاع أول رحلات مصر للطيران إلى واشنطن