شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: الموافقة على إقراض 260 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في صندوق التنمية المحلية، على إقراض 260 مشروعاً جديداً صغيراً ومتناهى الصغر في 11 محافظة بقروض بلغت 2.2 مليون جنيه.

Advertisements

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الصندوق وافق على إقراض 3511 مشروعاً إنتاجياً صغيراً في المحافظات حتى الآن بتمويل 27 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه كانت مدرجة بموازنة الصندوق خلال العام المالى الحالي، إضافة إلى 12 مليون جنيه تمويلا إضافيا تمت إتاحتها من موارد الصندوق لإقراض المستفيدين، وذلك نتيجة لانتظام عملية سداد أقساط المستفيدين، مؤكداً حرص إدارة الصندوق على عقد ندوات تنشيطية بالمحافظات للتعريف بأنشطة الصندوق وكيفية الحصول على القروض وسدادها وذلك لتشجيع الشباب والمرأة على إقامة مشروعات مولدة للدخل، خاصة في القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً.

وأوضح شعراوى أنه من المخطط أن تتم إتاحة 30 مليون جنيه للصندوق خلال العام المالى القادم 2019/2020، والذى يبدأ أول يوليو المقبل لتوفير حوالى 4 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى قيام إدارة الصندوق بإعداد دليل إرشادى مبسط للراغبين في الاستفادة من قروض صندوق التنمية المحلية ويتضمن إجراءات الحصول على القروض والأوراق المطلوبة ونماذج لبعض المشروعات النمطية وذلك للتيسير على المستفيدين.

وأضاف الوزير أن الصندوق ينفذ سنوياً مجموعة منوعة من الدورات التدريبية للارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقى القروض وتحصيل الأقساط، كما ينظم دورات للمستفيدين والمستفيدات من الصندوق ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.