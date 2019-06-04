شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية، الضوء على تعليقات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالأقباط خلال خطابه فى احتفال ليلة القدر، قائلة إن تصريحات الرئيس علامة على جهوده المتواصلة لترسيخ التعايش السلمى فى مصر.

ونقلت المجلة عن موقع "إيجيبت توداى"، اليوم الثلاثاء، مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى، التى انتقد فيها الفتاوى التى ترفض مشاركة الأقباط فى احتفالاتهم، ودعوته إلى الخطاب الدينى المستنير، باعتباره أفضل طريقة لمحاربة الأيديولوجيا المتطرفة.



خطاب الرئيس السيسى فى ليلة القدر يحظى باهتمام عالمى

وقالت المجلة فى تقريرها، إن "الخطاب الدينى المستنير.. هو بالضبط ما يُمكن أن تستخدمه مصر اليوم لمحاربة التهديدات التى تواجهها الأقلية المسيحية، وأن تُظهر للمجتمع الدولى أن المصريين يتحركون فى الاتجاه نحو الحرية الدينية".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الأقباط كانوا قد احتفلوا يوم السبت الماضى باليوم القبطى العالمى الأول، وبعث خلاله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، رسالة تهنئة ودعم للمجتمع القبطى فى أنحاء العالم.