شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات لوزارة التنمية المحلية استعدادا لاحتفالات عيد الفطر فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت محافظات مصر استعداداتها لاستقال احتفالات عيد الفطر المبارك، غدا الأربعاء، حيث تم تشكيل غرف عمليات فى كل محافظة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية فى وزارة التنمية المحلية لمتابعة احتفالات المصريين وحل أى مشاكل طارئة.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لعيد الفطر المبارك، كما يلى: