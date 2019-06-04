7 إجراءات لوزارة التنمية المحلية استعدادا لاحتفالات عيد الفطر فى المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت محافظات مصر استعداداتها لاستقال احتفالات عيد الفطر المبارك، غدا الأربعاء، حيث تم تشكيل غرف عمليات فى كل محافظة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية فى وزارة التنمية المحلية لمتابعة احتفالات المصريين وحل أى مشاكل طارئة.
ويرصد ”الخليج 365” أبرز استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لعيد الفطر المبارك، كما يلى:
- تشكيل غرف عمليات وفرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات.
- رفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضارى الذى يليق بها.
- غرفة عمليات مركزية بوزارة التنمية المحلية تعمل على مدار 24 ساعة مع غرف عمليات المحافظات.
- رفع حالة الاستعدادات لأجهزة هيئات النظافة بالمحافظات خاصة فى الساحات المخصصة لصلاة العيد.
- التنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الأمنى ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية.
- تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة.
- متابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز.
- تكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أية اشغالات فى الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية.
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