شكرا لقرائتكم خبر عن إقراض 260 مشروعاً جديداً صغيراً ومتناهى الصغر فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن الصندوق وافق على إقراض 3511 مشروعاً انتاجياً صغيراً في المحافظات حتى الآن بتمويل 27 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه كانت مدرجة بموازنة الصندوق خلال العام المالى الحالي إضافة إلى 12 مليون جنيه تمويل إضافى تمت إتاحتها من موارد الصندوق لإقراض المستفيدين وذلك نتيجة لانتظام عملية سداد أقساط المستفيدين، مؤكده على حرص إدارة الصندوق على عقد ندوات تنشيطية بالمحافظات للتعريف بأنشطة الصندوق وكيفية الحصول على القروض وسدادها وذلك لتشجيع الشباب والمرأة على إقامة مشروعات مولدة للدخل خاصة في القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً .

وأوضحت الوزارة أنه من المخطط أن يتم إتاحة 30 مليون جنيه للصندوق خلال العام المالى القادم 2019/2020 والذى يبدأ أول يوليو المقبل لتوفير حوالى 4 آلاف فرصة عمل، لافتا الى قيام إدارة الصندوق بإعداد دليل ارشادى مبسط للراغبين في الاستفادة من قروض صندوق التنمية المحلية ويتضمن إجراءات الحصول على القروض والأوراق المطلوبة ونماذج لبعض المشروعات النمطية وذلك للتيسير على المستفيدين .

وأشارت إلى أن الصندوق ينفذ سنوياً مجموعة منوعة من الدورات التدريبية للارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقى القروض وتحصيل الأقساط وينظم أيضاً دورات للمستفيدين والمستفيدات من الصندوق ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها .