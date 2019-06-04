الإسكان: إنشاء محاور وكباري بمدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم حاليا بالتنسيق مع القطاع الخاص، وبعض الشركات تطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكباري، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن الجزء الأول لأعمال التطوير يتضمن الطريق الدائري الأوسطي والذي تنفذه شركة سامكو، وهو عبارة عن طريق داعم بطول١١كم على طريق الفيوم، يخدم القادم من القاهرة إلى مدينة ٦ أكتوبر، بعرض ١٤,٧٥م، ويضم 3 حارات مرورية بعرض ٣,٧٥م في اتجاه القادم إلى المدينة.

Advertisements

وأضاف رئيس الجهاز، أن الجزء الثاني يتضمن تطوير وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، حيث يتم إنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين، يبلغ طوله نحو ١٤ كم بعرض ٨٢مترا، ويتكون كل اتجاه من رئيسي وحارة للشاحنات الثقيلة، ويوجد به عدد ٤ كباري، وهي كوبرى ١٤ بالطريق الدائري الأوسطي، وعدد ٣ كباري أخرى، وهى"١١ - ١٠- ١٦" بطريق الفيوم. وتُمثل هذه الوصلة جزءا من الطريق الدائري الأوسطي، وتهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، وذلك بإنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة ٦ أكتوبر عن طريق الفيوم، كما أنها تستخدم لرفع كفاءة وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية لتستوعب الضغط المروري للنقل الثقيل والقادم من وإلى المنطقة الصناعية بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز إنه يوجد بطريق وصلة دهشور الجنوبية عدة أعمال صناعية، تهدف إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية واستبدالها بكباري للحد من حوادث السيارات على الطريق، حيث يهدف كوبرى"10" لعمل دوران خلفي حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، وكوبرى "١١" لعمل دوران خلفي حر للقادم من الفيوم إلى مدينة ٦ أكتوبر، ويعد كوبرى" ١٤ " عملية تعدية لمزلقان السكة الحديد بكوبرى علوى حر وإلغاء المزلقان على وصلة دهشور الجنوبية، ويستخدم كوبرى"١٦" كتعدية مزلقان السكك الحديد على طريق الخدمة لربط منطقة الإسكان الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه سبق وطرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعمال تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء محاور جديدة، لتسهيل الحركة المرورية، وتلافي التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية ضمن الخطة التنموية للمدينة.