بالأسعار.. شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال الزائرين في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يستعد المواطنون للاحتفال بعيد الفطر المبارك والبحث عن أفضل الأماكن السياحية التي تتميز برخص أسعارها وشواطئها المميزة، وتعتبر مدينة الإسكندرية الوجهة الأولى لكافة فصائل الشعب المصري بكل طبقاته.

وأعلن علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، رئيس الغرفة بالإسكندرية السابق، استعداد المدينة لاستقبال كافة الزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن هناك أكثر من منفذ سياحي جديد بالمحافظة أبرزهم تطوير لسان "جليم" بالإسكندرية والذي يضم كافيهات ومطاعم جديدة بالتزامن مع موسم الصيف.

وأكد المانسترلي لـ"الخليج 365"، المحافظة تتجمل بدهان وطلاء الطرق والكباري والأرصفة وإزالة القمامة ورصف الطرق غير السليمة استعدادًا للموسم والبطولة المرتقبة خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن كافة الشواطئ جاهزة بالشمسيات والكراسي بجانب على أن يبدأ خلال يوليو المقبل.

وأوضح أن الحجوزات في المدينة تقترب من 100% خلال إجازة عيد الفطر وليس هناك غرف خالية وكل عام الإسكندرية تمتلئ على آخرها بالزائرين، بالإضافة إلى أن الموسم الحالي يتزامن مع إقامة بطولة الأمم الأفريقية وكافة الفنادق حجزت.

ويرصد "الخليج 365" أفضل الشواطئ وأسعار رسوم الدخول لها:

الشواطئ المجانية

ـ عددها 5 شواطئ مفتوحة لاستقبال الجميع وهم: شواطئ المكس، سيدي كرير، حليم، شهر العسل، الهانوفيل.

ـ رسوم الدخول مجانا.

ـ يحق للأسرة أيضًا إحضار الشماسي والكراسي الخاصة بهم وإدخالها مجانًا والاستمتاع بكافة خدمات الشاطئ.

ـ يتوفر شماسي وكراسي كخدمة مقدمة من الشاطئ سعر كل قطعة منها ثلاثة جنيهات فقط.

Advertisements

شواطئ الخدمة

ـ عددها 18 شاطئا أبرزهم: زهراء الهانوفيل، والصفا، وميامي، أبو هيف، الأنفوشي، سيدي بشر، شط اسكندرية، أبو يوسف، فاميلي بيتش، هدير، الدخيلة، والسلام.

ـ رسوم الدخول 5 جنيهات للفرد الواحد + جنيها واحدا رسم إضافي لغرفة تبديل الملابس وجنيها آخر لدخول الحمامات طوال اليوم، بجانب جنيها آخر رسم الإنقاذ من الغرق لكل فرد.

ـ يمكن للأسرة أيضا الاستمتاع بتلك الشواطئ "مجانا" بشرط عدم استخدام الشماسي والكراسي الخاصة بالشاطئ.

الشواطئ المميزة

ـ عددها 18 شاطئا، أبرزهم شواطئ ميامي المميز، أبو هيف المميز، السلسلة، السرايا، سيدي بشر، القويري، بليس، العصافرة، الهانوفيل مميز، أبو ثلاث، البيطاش، والمنتزه.

ـ رسوم الدخول 7 جنيهات للفرد الواحد.

ـ تختلف هذه الشواطئ عن شواطئ الخدمة بأنها لا تسمح بدخول شمسية وكراسي خاصة بالأسر، فيسمح فقط باستخدام شماسي وكراسي الشاطئ.

الشواطئ السياحية

ـ عددها 3 شواطئ فقط، وهم: المندرة، ستانلي، والبوريفاج.

ـ رسوم الدخول 15 جنيهًا على الأقل للفرد الواحد.