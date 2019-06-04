حدث ليلا| حسم جدل "هلال العيد".. وقرارات جديدة من المجلس العسكري في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي:

الإفتاء تحسم الجدل بشأن استطلاع هلال شوال: العيد الأربعاء

أعلنت دار الإفتاء، أن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء، غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وأن ما تداولته قنوات فضائية بشأن إعادة الهلال غير صحيح، وفق بيان، اليوم الاثنين.

- شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الفطر المبارك

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا الأمن والسلام لكل العالم.

- بعد قتل 13 متظاهرًا بالسودان.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم

أعلنت شركة مصر للطيران مساء اليوم الاثنين، إلغاء رحلتيها المتجهتين صباح الثلاثاء من مطار القاهرة إلى الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة في السودان عقب فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

- دار الإفتاء الليبية تتراجع عقب صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الليبية، تراجعها عن اعتبار اليوم الثلاثاء، هو المكمل لشهر رمضان، وأعلنته أول أيام عيد الفطر المبارك، رغم انتهاء المصلين من صلاة الفجر.

- "التعليم" تعلن أعداد طلاب أولى ثانوي الذين أدوا الامتحانات إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أعداد طلاب الصف الأول الثانوي، الذين أدوا امتحانات نهاية العام 2018/ 2019، إلكترونيًا.

- "75% هتدخل طب".. التعليم: "ظاهرة الـ100% بالثانوية العامة ستختفي"

أكد وزير التربية والتعليم، أن ظاهرة حصول الطلاب على 99% بالثانوية العامة، تختفي مع النظام المعدل الذي بدأ تطبيقه على الصف الأول الثانوي.

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- "آلية جديدة للجان الشغب".."التعليم" تكشف استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم، أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة في 8 يونيو المقبل، عقب العودة من إجازة عيد الفطر مباشرة.

- "مش غلطة".. التعليم توضح سبب الأسئلة من خارج الكتاب بامتحانات أولى ثانوي

علق وزير التربية والتعليم، على شكاوى بعض طلاب الصف الأول الثانوي، من صعوبة أسئلة الامتحانات وتأكيدهم أنها خارج المنهج: "مفيش حاجة اسمها من خارج المنهج، ممكن من خارج الكتاب وده مقصود".

- مشكلة تقنية تعرقل مستخدمي فودافون من إجراء أو استقبال المكالمات عبر الشبكة

قال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن هناك مشكلة تقنية أدت إلى صعوبة إجراء المستخدمين للمكالمات في عدة مناطق وجاري العمل على إصلاحها وعودة الخدمة تدريجيًا.

"قتلوه أمام ورشته".. النيابة تطلب التحريات في مقتل حداد على يد 4 أشخاص

طالبت نيابة حلوان، بإجراء التحريات حول واقعة مقتل حداد على يد جاره بالاشتراك مع آخرين، بسبب خلافات جيرة بينهم.

- إطلاق اسم نجيب ساويرس على الدور الأول لمستشفى 25 يناير

‫قرر مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير، إطلاق اسم المهندس نجيب ساويرس على الدور الأول من المستشفى.

- العسكري السوداني: إيقاف التفاوض مع "الحرية والتغيير" وانتخابات خلال 9 أشهر

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه قرر يأسف لما صاحب عملية تنظيف شارع النيل من أحداث، مشيرًا إلى علمه بأنه ليس هناك أغلى من فقدان الأرواح.

- إنقاذ 92 مهاجرا شرقي العاصمة الليبية

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي (الزورق فزان) يوم الإثنين من إنقاذ 92 مهاجرا غير نظامي بينهم 11 امرأة و4 أطفال، كانوا جميعا على متن قارب مطاطي على بعد 55 ميلا شمال القره بوللي، شرقي طرابلس.