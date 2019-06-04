رئيس "200 الحربي": دول عربية وإفريقية طلبت شراء المدرعة "ST-500"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

قال المهندس يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إنهم حققوا نجاحًا في تنفيذ العربتين المدرعتين ST-500 وST-100، بشكل كامل في مصر، مضيفًا أن كل عربة لها مميزات تتفوق بها على المدرعات المناظرة، أبرزها ما تحققه من حماية لطاقمها.

وأضاف النمر، أن العربتين تتميزين بخفة الحركة والسرعة والإمكانيات التكنولوجية، والتسليح، موضحًا أن العربتين تسمحان بـ9 تطبيقات مختلفة منها نقل الجنود، الإسعاف، القيادة والسيطرة، حاملة قذائف مضادة للدبابات.

وتابع النمر في حوار ينشره "الخليج 365" قريبًا، أن مصنع 200 الحربي عرض هاتين المدرعتين في معرضين للصناعات الدفاعية والعكسرية، وهما معرض "إيدكس 2018" الذي أقيم في مصر شهر ديسمبر الماضي، ومعرض "آيديكس 2019" الذي أقيم بأبو ظبي بالإمارات، ولاقت المدرعتان استحسانًا كبيرًا جدًا من كل من قام بالإطلاع عليهما، وحققتا انطباعات جيدة لدى الوفود والشركات المشاركة الذين أشادوا بالتصميم المتميز والإمكانيات في الصد وقدرات العربة والأنظمة المختلفة التي من الممكن تركيبها عليها ومنها رشاشات ثقيلة، رشاشات خفيفة، أسلحة مضادة للطائرات، قطع مدفعية سواء هاون أو مقذوفات موجهة ضد الدبابات.

وأوضح أن بعض الدول الخليجية طلبت تجربة المدرعتين لبحث مواءمتهما مع الأجواء الصحراوية، مضيفًا: "تلقينا بعض العروض من الدول الإفريقية للحصول على المدرعتين".​