أخبار مصر | نصائح مهمة للمواطنين عند شراء الكعك والبسكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح مهمة للمواطنين عند شراء الكعك والبسكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح جهاز حماية المستهلك، المواطنين بإتباع الآتي عند شرائهم الكعك وبسكويت العيد، وذلك للحصول على منتجات جيدة وتجنبهم أي محاولات لغش المنتجات.

والإرشادات كالتالي:

- عدم شراء الكحك والبسكويت من الباعة الجائلين

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- أن يكون الكحك من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكعك.

- أن يكون على غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- أن تكون المنتجات خالية من الروائح غير المقبولة

- فى حالة تصنيع الكحك أو البسكويت فى المنزل يجب شراء الدقيق من مصدر موثوق فيه.