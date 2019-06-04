أخبار مصر | الإفتاء تجذب عدد كبير من مستخدمي "السوشيال": 250 ألف متابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء تجذب عدد كبير من مستخدمي "السوشيال": 250 ألف متابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وسائل التواصل التابعة لدار الافتاء المصرية في جذب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مع آخر ليلة في رمضان، حيث كان الإقبال على الصفحة مهولا، وزاد عدد مسجلي الإعجاب بالصفحة على "فيس بوك" 250 ألف متابع، مساء الاثنين، ليبلغ عدد الإعجابات بالصفحة الرسمية 8 ملايين مواطن.

وزاد عدد المتابعين لحساب تويتر الخاص بالدار إلى 8 آلاف متابع، ليبلغ العدد الإجمالي 145 ألف متابع، وبلغ عدد المشتركين بقناة الدار على "يوتيوب"، أمس، 1500، وكان النجاح الأكبر للدار في متابعة قرابة 700 ألف مشاهد لبثها المباشر لإعلان نتيجة استطلاع هلال شوال.