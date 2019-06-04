أخبار مصر | الأوقاف: صكوك الأضاحي متاحة بساحات العيد والمساجد الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: صكوك الأضاحي متاحة بساحات العيد والمساجد الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف أن صكوك الأضاحي متاحة بساحات العيد والمساجد الكبرى.

وأكدت في بيان لها اليوم، أنه في إطار دور الأوقاف المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع، وفِي ضوء ما حققه مشروع صكوك الأضاحي من الوصول لأكثر من 670 ألف أسرة العام الماضي، وخطة الوزارة للوصول إلى مليون أسرة هذا العام، فإن وزارة الأوقاف تتيح من الآن المشاركة في المشروع من خلال المشاركة بشراء صك أو أكثر من باب التكافل المجتمعي المعروف عن المجتمع المصري.

وتابعت: "حرصنا على توفير الصكوك من خلال ساحات العيد والمساجد الكبرى وجميع فروع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، من الآن، حتى نستطيع توفير أكبر قدر من الأضاحي ليتم ذبحها في الوقت الشرعي للذبح، والوصول بها إلى مستحقيها في الوقت المناسب، لإدخال الفرحة على مليون أسرة أو أكثر بإذن الله تعالى، فيا باغي الخير أقبل ولا تؤجل، " ما عندكم ينفد وما عند الله باق".