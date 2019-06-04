أخبار مصر | تعرف على حالة الطقس بالوجه البحري والقبلي اليوم الثلاثاء

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اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس، اليوم، حيث من المتوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.