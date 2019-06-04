شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من قراء الخليج 365 يؤيدون تكثيف إجراءات مواجهة التحرش فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلع الخليج 365 آراء قرائه حول تكثيف إجراءات مواجهة التحرش قبل عيد الفطر المبارك، والذى تكثر خلاله مثل هذه الحالات، فى استطلاع بعنوان: هل تؤيد تكثيف إجراءات مواجهة التحرش فى عيد الفطر؟. وأيد 92% من القراء ضرورة تكثيف إجراءات مواجهة التحرش فى العيد، بينما صوت 8% فقط بــ"لا".

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