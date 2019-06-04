شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج "بدل فاقد" لبطاقة الرقم القومى للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل العديد من المواطنين، عن الإجراءات التى يتم إتباعها للحصول على البطاقة الشخصية بدل الفاقد للمصريين بالخارج، و"الخليج 365" يوضح الخطوات والإجراءات التى تتبع لإصدار بطاقة الرقم القومى بدل الفاقد للمصرين بالخارج. "الإجراءات" "الإجراءات" 1-شراء النموذج واستيفاء البيانات واعتماده من جهة العمل. 2-تقديم الطلب للموظف المختص. "المعايير" "المعايير" - أن يكون طالب الخدمة مصرى. Advertisements "المستندات المطلوبة" "المستندات المطلوبة" 1- نموذج طلب بطاقة. 2- مستند إثبات شخصية صاحب الاستمارة. 3- اعتماد القنصل وخاتم السفارة على المستندات المقدمة. 4- تسليم البطاقة التالفة مع الاستمارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطوات استخراج "بدل فاقد" لبطاقة الرقم القومى للمصريين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.