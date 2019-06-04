شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.62% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح 84.62% على مستوى المحافظة.

Advertisements

واعتمد محافظ سوهاج كذلك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغت نسبة النجاح 73% على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمدارس الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40%.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إن المحافظ وجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكل العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالشهادة الإعدادية العامة بلغ 70 ألفًا و566 طالبًا وطالبة، حضر منهم 69 ألفًا و326 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 59 ألفًا و715 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 84.62%، فيما حصل 150 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية.