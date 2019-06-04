اعرف تفاصيل خطط التأمين الطبى لتأمين مباريات بطولة أمم أفريقيا × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الحكومة خطة تأمين طبى شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التى ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل. الخليج 365 يستعرض فى تحليل معلوماتى محاور خطة التأمين الطبى لبطولة كاس الأمم الأفريقية . تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولى مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية تخصيص فريق طبى بكل عيادة على أعلى مستوى . عقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة . تأمين مباراة الافتتاح بـ41 سيارة إسعاف مجهزة ومتمركزة داخل وخارج محيط الاستاد . تأمين المشجعين طبياً من خلال نشر 11 فريقاً طبياً وسط مدرجات المشجعين . وضع خطة وقائية تتضمن رفع درجة الاستعداد فى جميع منافذ الحجر الصحى بجميع المطارات والموانئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال وفود ومشجعى الـ24 دولة أفريقية المشاركة فى البطولة . توفير كافة التطعيمات الخاصة بكل دولة على ان يتم أخذ عينات دورية من المياه والغذاء بفنادق المشجعين والوفود المشاركة بالبطولة للتاكد من سلامتها . رش الحدائق بفنادق الضيوف للتخلص من ناقلات الأمراض بصفة دورية وطبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية . تخصيص الخط الساخن رقم "998" لجميع الضيوف المشاركين للاستفسار والإجابة عن كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التى تقدمها مصر لضيوفها وذلك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الرقم "123" باللغة العربية . تخصيص منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها البطولة لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الأفريقية المشاركة، وذلك من فيروس "سي" والأمراض غير السارية مجاناً . توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات صحية توعوية للوقاية من الأمراض واتباع الأسلوب الأمثل للحياة الصحية السليمة .

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