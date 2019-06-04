5 قطاعات تُساهم فى الناتج المحلى.. الصناعات التحويلية أهمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبلغ الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة العوامل وبالأسعار الجارية نحو 6 تريليون جنيه بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.6% بموازنة العام المالى 2019/2020، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية والبترول من أكثر القطاعات مُشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى. ونستعرض فيما يلى أكثر 5 قطاعات مُساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهى: قطاع الصناعات التحويلية ومنتجات البترول بمبلغ 984.9 مليار جنيه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمبلغ 814.6 مليار جنيه قطاع استخراج البترول والغاز بمبلغ 773.7 مليار جنيه قطاع الزراعة والغابات والصيد بمبلغ 676.3 مليار جنيه قطاع الملكية العقارية بمبلغ 441.2 مليار جنيه

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