أمطار ورياح وحرارة شديدة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الثلاثاء ـ الأربعاء ـ الخميس".

وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

ونوهت الهيئة، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعبد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 30 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 21

الوجه البحري والقاهرة 35 22

جنوب سيناء والغردقة 38 30

شمال الصعيد 41 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 31

وعن طقس الأربعاء، قالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هناك، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء المقبل:

السواحل الشمالية الغربية 29 20

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 21

الوجه البحري والقاهرة 35 22

جنوب سيناء والغردقة 38 30

شمال الصعيد 39 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 31

وأعلنت الهيئة، أن يوم الخميس المقبل، سيستمر الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمل والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هناك، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 30 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 21

الوجه البحري والقاهرة 35 22

جنوب سيناء والغردقة 38 30

شمال الصعيد 38 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 31