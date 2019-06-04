محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بـ"دودة الحشد" الخريفية في مصر يوم 30 مايو الماضي.
وأضاف أبوصدام أن الحشرة تقطع مسافة 100 كيلو متر في الليلة الواحدة، مطالبًا وزارة الزراعة بإعداد نشرة يومية عن تحركات الحشرة، والطرق المستخدمة لمكافحتها.
ودعا نقيب الفلاحين، وزير الزراعة لعدم الاستهانة بهذا الخطر الذي وصفه بـ"المدمر" الذي قد يقضي على
آمال المزارعين ويهدد النشاط الزراعي والصناعات القائمة عليه.
وأكد عبدالرحمن أن الحشرة سريعة الانتشار، ولها أكثر من 80 عائلًا نباتيًا تتغذى عليهم، معظمهم يزرعوا في مصر، لافتًا إلى أن الذرة الشامية والرفيعة تعتبر من أكثر المحاصيل المفضلة للحشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تتغذى على 80 عائلا نباتيا.. نقيب الفلاحين يحذر من "دودة الحشد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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