"التعليم" تعلن أعداد طلاب أولى ثانوي الذين أدوا الامتحانات إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أعداد طلاب الصف الأول الثانوي، الذين أدوا امتحانات نهاية العام 2018/ 2019، إلكترونيًا.

وانتهى امتحان نهاية العام الدراسي 2018/ 2019، للصف الأول الثانوي، أول يونيو الجاري، وهي الامتحانات التي أجريت إلكترونيًا عن طريق أجهزة "التابلت" المسلمة للطلاب.

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وسجلت مادة اللغة العربية، أقل معدل في أعداد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا، حيث بلغ عددهم 119 ألف و9 طلاب فقط، بـ1249 مدرسة على مستوى الجمهورية.

بينما سجلت مادة اللغ الأجنبية الأولى أعلى معدل في أعداد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا، ووصل عددهم إلى 479 ألف و523 طالبًا وطالبة في 2050 مدرسة.

وقال وزير التربية والتعليم، إن زيادة أعداد الطلاب والمدارس المجهزة للامتحان الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تعمل باستمرار على تحسين جودة نظام الامتحان الإلكتروني.