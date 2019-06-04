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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة غير متوقعة، أعلنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الليبية تراجعها عن اعتبار اليوم الثلاثاء المكمل لشهر رمضان، وقالت إن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، رغم انتهاء المصلين من صلاة الفجر.
نشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء الليبيه تعديل وكان نصه كالاتي : "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".
وكانت ليبيا الشقيقة ضمن الدول العربية التي أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان، بجانب مصر وفلسطين والأردن، قبل أن تتراجع دار الإفتاء، وتؤكد أنه الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.
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