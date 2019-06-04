شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد وأنواع قطارات القاهرة - مرسى مطروح × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد ابتداءً من اليوم الإثنين بمناسبة موسم الصيف، تشغيل القطارات المكيفة والنوم، التى تقوم برحلات يومية بين القاهرة ومرسى مطروح بجانب القطارات العادية التى تعمل على نفس الخط طوال العام، ويقدم الخليج 365 فى 16 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات ومواعيدها.

1ـ تشمل 8 قطارات مكيفة ونوم بواقع 4 مكيف و4 نوم.

2ـ تضم 4 قطارات تقوم من القاهرة لمرسى مطروح بينهم اثنين نوم.

3ـ تضم 4 قطارات تعود من مرسى مطروح إلى القاهرة بينهم اثنين نوم.

4ـ الحجز عليها يبدأ قبل موعد السفر بـ 14 يوما.

5ـ تشمل قطار مكيف رقم 939 يقوم من القاهرة 05.45 ويصل مطروح 13.30.

6ـ تشمل قطار نوم 773 يقوم من القاهرة 23.00 ويصل مطروح 06.20.

7ـ تشمل قطار مكيف رقم 943 يقوم من القاهرة 01.15 ويصل مطروح 17.15.

8ـ تشمل قطار نوم رقم 775 يقوم من القاهرة 05.00 ويصل مطروح 22.00.

9ـ تشمل قطار مكيف رقم 940 يقوم من مطروح 13.30 ويصل القاهرة 05.45.

Advertisements

10ـ تشمل قطار نوم رقم 772 يقوم من مطروح 06.20 ويصل القاهرة 23.00.

11ـ تشمل قطار مكيف رقم 942 يقوم من مطروح 17.15 ويصل القاهرة 01.15.

12ـ تشمل قطار نوم رقم 774 يقوم من مطروح 22.00 ويصل القاهرة 05.00.

13ـ تتضمن مواعيد تشغيل قطارات مرسى مطروح خلال الفترة الصيف وقوف جميع القطارات فى محطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب والحمام والعميد والعلمين وسيدى عبد الرحمن والصبعة، وذلك بالنسبة لرحلات الذهاب والعودة.

14ـ القطارات العادية العاملة طوال العام على خط القاهرة مرسى مطروح تم تعديل مواعيدها طوال فترة موسم الصيف.

15ـ القطارات العادية أصبحت تقوم من القاهرة فى مواعيد 12.07 و15.35 بحيث تصل مطروح 15.25 و07.00 على التوالى.

16ـ القطارات العادية أصبحت تعود من مطروح فى مواعيد 15.25 و07.00 على التوالى.