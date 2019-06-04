شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء الكعك والبسكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص جهاز حماية المستهلك على إصدار بعض النصائح والارشادات للمواطنين عن شرائهم الكعك وبسكويت العيد، وذلك للحصول على منتجات جيدة وتجنبهم أى محاولات لغش المنتجات. الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا حول إرشادات حماية المستهلك للمواطنين عند شراء الكعك وبسكويت العيد فى نقاط محددة. Advertisements 1- عدم شراء الكحك والبسكويت من الباعة الجائلين 2- أن يكون الكحك من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكعك. 3- أن يكون على غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية. 4- أن تكون المنتجات خالية من الروائح غير المقبولة أو روائح التزنخ 5- فى حالة تصنيع الكحك أو البسكويت فى المنزل يجب شراء الدقيق من مصدر موثوق فيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء الكعك والبسكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.