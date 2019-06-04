"مش غلطة".. التعليم توضح سبب الأسئلة من خارج الكتاب بامتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

علق وزير التربية والتعليم، على شكاوى بعض طلاب الصف الأول الثانوي، من صعوبة أسئلة الامتحانات وتأكيدهم أنها خارج المنهج: "مفيش حاجة اسمها من خارج المنهج، ممكن من خارج الكتاب وده مقصود".

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الاثنين؛ لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام.

وأكد أنه لا يوجد ما يسمى بأسئلة تعجيزية أو من خارج المنهج: "كل الأسئلة من المنهج، ولو من خارج الكتاب المدرسي، ده إحنا قاصدينه مش غلطة"، وهذا هو الهدف من التطوير أن يكون الطالب فاهما للمادة وليس حافظا لها: "الغلط هو اللي كان معمول قبل كدا، مش المفروض يكون الطالب شاف الأسئلة قبل كدا، ولا عدت عليه ولا متوقعها، هي دي النقلة اللي احنا عايزين نوصلها".

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وقال إنه لكي يتمكن الطالب من الإجابة عن جميع الأسئلة، عليه تغيير طريقة تحضيره، فلا يحفظ ولا يكتفي بمصدر واحد للمعلومة، مؤكدا أن هذا الكلام لا يروق لمدرسي الدروس الخصوصية، ولا مؤلفي الكتب الخارجية؛ لذا لا ينفكوا عن مهاجمة الوزارة.

وأكد أن الوزارة تعاقدت مع كبرى الشركات العالمية في مجال التعليم؛ لإنتاج محتوى إلكتروني متفق مع الفكر الجديد الذي يهدف لترسيخ مهارة الفهم، يتاح للطلاب عن طريق بنك المعرفة، مشيرا إلى أن الكتاب المدرسي ليس كافيا لتمكين الطلاب من الفكر الجديد.

وانتهت امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، للصف الأول الثانوي، بتاريخ 1 يونيو الماضي، وهي الامتحانات التي أداها الطلاب إلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت"، باستثناء طلاب: المنازل، الخدمات، السجون، والمستشفيات.

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