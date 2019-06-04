لعدم التعدي على الأراضي.. "إسكان النواب" تطالب الحكومة برفع درجة الاستعداد خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، الشركة القابضة لمياه الشرب والجهاز التنفيذي للمياه والأجهزة التابعة للوزارة، برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الجهود بقطاع مياه الشرب خلال اجازة عيد الفطر، والتأكد أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الأجازة.

وحذر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان اليوم، من استغلال إجازة عيد الفطر المبارك في التعدي بالبناء والشروع في مخالفات بناء جديدة ونحن بصدد تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال الفترة القادمة.

وطالب "والي"، وزارتي التنمية المحلية، والزراعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي بتفعيل دور غرفة العمليات بكل محافظات الجمهورية والمتابعة بشكل جاد في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

​وكذلك تفعيل فرق الرصد والمتابعة لمواجهة أي حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا ووقف نزيف البناء خارج الحيز العمراني لعدم الشروع في أي مخالفات جديدة وزيادة العشوائيات وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.