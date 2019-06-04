"قتلوه أمام ورشته".. النيابة تطلب التحريات في مقتل حداد على يد 4 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

طالبت نيابة حلوان، بإجراء التحريات حول واقعة مقتل حداد على يد جاره بالاشتراك مع آخرين، بسبب خلافات جيرة بينهم.

وأمرت النيابة، بحبس الجاني، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، إضافة إلى ضبط 3 متهمين هاربين متورطين في الجريمة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة حلوان، إخطارًا من مستشفى حلوان العام يفيد وصول "محمد.ه"، 25 سنة، حداد، جثة هامدة، فتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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وقال شهود عيان في التحقيقات، إن الخلافات بين المجني عليه والمتهمين مستمرة منذ فترة، وتم عقد صلح بينهما لإنهاء الخلاف الشهر الماضي.

وعن يوم الواقعة، قال الشهود إنه قبيل أذان مغرب أول أمس الأحد، انقض المتهمون على المجني عليه أثناء جلوسه أمام ورشته، وطعنوه بـ"السنج" في أماكن متفرقة من الجسد، فسالت دمائه على الأسفلت أمام المارة، الذين لم يتمكنوا من التدخل بسبب تهديد المتهمين لهم.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.