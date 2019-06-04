أخبار مصر | بحضور كُتاب.. حفل سحور لـ'الأعلى للإعلام' (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور كُتاب.. حفل سحور لـ'الأعلى للإعلام' (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حفل سحور برعاية رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، وحضور عدد من قياداته ورموز المهنة.

جاء ذلك بحضور محمد العمري وكيل المجلس، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما، وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، والدكتورة سوزان قلليني رئيس لجنة الرصد، ونادية مبروك، والدكتورة هدي زكريا بالإضافة إلى اللواء أبو بكر الجندي رئيس لجنة البحوث، والإعلامي فهمي عمر رئيس لجنة ضبط آداء الإعلام الرياضي، والإعلامي عصام الأمير مستشار رئيس المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز المستشار القانوني للمجلس، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وأحمد سليم الأمين العام.

وشارك من قيادات الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، والكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام.

كما شارك بالحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عبدالرزاق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، بالإضافة إلى الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، والإعلامي عمرو الليثي.