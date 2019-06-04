أخبار مصر | "الوطنية للإعلام": تقوية البث الأرضي على مستوى الجمهورية لنقل الأحداث والمباريات المقامة بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للإعلام": تقوية البث الأرضي على مستوى الجمهورية لنقل الأحداث والمباريات المقامة بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، على حق المواطن المصري في مشاهده الأحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر، ومن أجل ذلك تم بذل كل الجهود لتقوية شارة البث الأرضي ليغطي كافة محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة عبر قنوات الوطنية للإعلام الأرضية حيث تم إطلاق قناة تايم سبورت لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بصورة عالية الجودة والتي تم تقوية بثها الأرضي الرقمي الجديد ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة.

وقام قطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الارضي استعدادا لنقل كافة فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر هذا الشهر الجاري.

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وأكدت الوطنية للاعلام على أنها تمتلك حق البث الأرضي لكافة الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الانشطة الرياضية التي تقام علي أرض مصر بمقتضى القانون وأن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقا للقانون.

وتمنت الوطنية للإعلام، لجماهير الكرة المصرية مشاهدة ممتعة وللمنتخب المصري التوفيق والفوز بالبطولة.