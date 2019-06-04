مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 11 متهمًا في الانضمام لجماعة إرهابية بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 11 متهمًا في الانضمام لجماعة إرهابية بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، تجديد حبس 11 متهمًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وشمل القرار كل من: 1. محمد خالد القمحاوي- مهندس 2. مصطفى صبري عيطة- خريج آداب 3. محمد فؤاد الحبروك- طالب 4. أحمد محمد عامر- طالب خدمة اجتماعية Advertisements 5. عبد الرحمن عمرو كامل- طالب خدمة اجتماعية 6. عبد المنعم العريان- مهندس زراعي 7. عمرو خالد سويدان-طالب 8. عبد الرحمن وليد- خريج آداب 9. أسامة رمضان شمة- طالب 10. حسين رجب شمة- طالب 11. محمد عبد المنعم حجر- طالب بكلية الطب البيطري.

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