شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: 1000 عملية جراحية مجانًا ضمن «نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق «تحيا مصر»، الإثنين، إجراء 1000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء مجانا خلال شهر رمضان المعظم، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، إن العمليات الجراحية يتم إجراؤها للحالات المكتشف إصابتها خلال القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة، وذلك فى 3 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة بأعلى مستويات الخدمة الطبية وجودة العدسات التى وفرها الصندوق.

وأضاف «عبدالفتاح»: كما يوفر الصندوق 5 وحدات طبية متنقلة لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها فى المناطق التى من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبى على العيون، وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، وجهاز المسح الطبى «موبايل فيجن»، وجهاز كشف الشبكية وقاع العين «سلايت لامب»، وجهاز الكشف الإلكترونى «ريفركتور»، وجهاز قياس العدسات «ديجتال لينز ميتر» لضمان توفير كشف طبى متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بدأت يوم 7 فبراير الماضى، وتستهدف الكشف الطبى على نحو 147 ألف مواطن، و660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومن المنتظر إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ، وذلك خلال المرحلة الأولى من المبادرة التى تنفذ فى 11 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، والبحر الأحمر.

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وأوضح المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر أن قوافل مبادرة نور حياة توفر خدمة الكشف الطبى للعيون على الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، والأدوية اللازمة للحالات المكتشف إصابتها، بالإضافة إلى النظارات الطبية مجانا، على أن يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتمويل مالى قدره مليار جنيه، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ الإجراءات التى تكفل مكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بما يضمن الاكتشاف والعلاج المبكر لهذه المسببات مجانا، من خلال توفير خدمة طبية مميزة، مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، وخصص الصندوق الحساب رقم 037037 بمختلف البنوك المصرية لاستقبال المساهمات فى المبادرة، كما يستقبل الصندوق كل الاستفسارات وطلبات تسجيل الحالات على الخط الساخن 15118.

وتشارك فى تنفيذ مبادرة نور حياة القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية، التى سخّرت كل تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

من ناحيتها، توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كل المعوقات التى قد تواجه الفرق الطبية فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة، فضلا عن التعاون مع مؤسسات بنك الشفاء، والأورمان، والجمعية الشرعية لحصر قوائم الفئات الأكثر احتياجا لتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال «نور حياة» وتيسير انتقالاتهم إلى مواقع القوافل الطبية.

وتم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة، وتذليل كل العقبات أمام الفريق الطبى.