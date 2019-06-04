شكرا لقرائتكم خبر عن البابا: تأجيل رسامة «أسقف المنيا» إلى نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنهى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الجدل الدائر حول تجليس الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، على إيباراشية المنيا، بقوله لـ«المصرى اليوم» إنه تم تأجيل رسامة الإيبارشية إلى نوفمبر المقبل، على أن يتم، اليوم، تحديد الترشيحات للرسامة بشكل نهائى، موضحاً أنه أرسل الأسماء إلى أعضاء المجمع المقدس. وأرسل البابا بذلك رسالة إلى أعضاء المجمع المقدس،

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