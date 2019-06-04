شكرا لقرائتكم خبر عن من سنن عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار السنة النبوية الشريفة ذكرت لنا بعض الأعمال المستحب القيام بها فى العيد، اتباعًا للنبى صلى الله عليه وسلم، ومن الواجب التعرف عليها والحرص على القيام بها، منها: تحريم صيام يوم عيد الفطر، تعجيل الأكل قبل صلاة عيد الفطر، الاغتسال يوم العيد قبل الخروج، ومن المستحب ارتداء الملابس الجديدة المرتبة، والتطيب بالعطور، وكذلك الذهاب إلى الصلاة ماشيًا، ومن سنن العيد المستحبة أيضًا أن يرجع المصلى من مكان الصلاة بطريق غير الذى ذهب منه، وصلاة العيد فى المصلى فى الخلاء، ولا تصلى فى المسجد إلا للضرورة، كما أكد جمهور الفقهاء على مشروعية وجواز التكبير فى أيام العيدين وأنه من سنن العيد المستحبة.

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