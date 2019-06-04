شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون وسياسيون ولاعبون يستعيدون أيام «المنيرة» بحفل إفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مجموعة من اللاعبين والفنانين والسياسيين والمسؤولين من أبناء شارع الشيخ على يوسف بمنطقة المنيرة تجمعوا على مائدة إفطار فى الشارع آخر أيام رمضان، ولاستقبال عيد الفطر، حيث حرص كل من الفنان محمد رياض والمخرج على إدريس والمنتج عصام شعبان وكابتن فاروق جعفر وكابتن أسامة عرابى وكابتن أسامة عباس وكابتن أمين عرابى وحمد ثابت ومحمد سالم أمين شياخة المنيرة بحزب حماة الوطن، وكابتن يوسف مقبول، وأسامة العبد عضو هيئة مستقبل وطن وياسر عنانى مستشار وزيرة الصحة- على الانضمام لأهالى وسكان المنيرة لتناول الإفطار، واسترجاع ذكريات طفولتهم وطقوس ختام شهر رمضان فى المنطقة وليال جمعتهم على قهوة المواردى الشهيرة التى استوحت منها أجواء مسلسلات شهيرة منها «قهوة المواردى» و«أيام المنيرة».

وأكد الفنان محمد رياض أنه لا ينقطع عن التواجد فى منطقة المنيرة التى خرج منها، فى حين يحرص الكابتن أسامة عرابى على التواجد المستمر بين أبناء المنطقة التى شهدت شوارعها موهبته فى لعب كرة القدم، مؤكدا أن عددا من مشاهير كرة القدم خرجوا من تلك المنطقة ويحرصون على التجمع سنويا والاحتفال بختام رمضان واستقبال عيد الفطر.