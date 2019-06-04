شكرا لقرائتكم خبر عن 2227 سيارة إسعاف مجهزة وانتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت المحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، واستعدت الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وانتهت مديريات الأوقاف من تجهيز ساحات صلاة العيد، بالتعاون مع الشباب والرياضة.

تنفذ أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خطط انتشار واسعة النطاق فى القاهرة الكبرى والمحافظات، لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد.. وعقد عدد من مساعدى وزير الداخلية اجتماعات فى القطاعات والإدارات لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة للتأمين.

وتناولت الاجتماعات التى عقدت على مدار اليومين الماضيين الإجراءات والتدابير التى اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين المواطنين خلال فترة الأعياد والتنسيق بين مختلف القطاعات لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت المهمة والحيوية، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل، وخطط تأمين وسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين.

تشمل الخطط الأمنية تشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المؤدية للمصايف المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور.

وتتضمن الخطط تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية (المولات) والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

وتشمل الخطط اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

وقالت الوزارة فى بيان رسمى: «إنه تنفيذًا لاستراتيجيتها باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات».

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وأعلن أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة العيد.

وتابع أن الشركة لديها غرفة تحكم مركزية خاصة مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات، وهناك فرق موجودة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب، لافتًا إلى أن الاستعدادات شملت زيادة عدد الرحلات وتواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبًا لحدوث أى حالات إغماء أو حالات مرضية مفاجئة، مؤكدًا أن هذه الخدمة الطبية مجانية لجميع لمرتادى مترو الأنفاق.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وضع خطة تأمين طبى شامل خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تشمل الخطة زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ 2227 سيارة مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وأكدت الوزيرة إلغاء كل الإجازات للفرق الطبية بجميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى، بالإضافة إلى مراجعة وتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن توفير مخزون استراتيجى من أكياس الدم فى جميع بنوك الدم المركزية والإقليمية، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، برفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بجميع المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وشدد فى تصريحات، أمس، على متابعة العمل على مدار 24 ساعة، وضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكل المستشفيات الجامعية.

واجتمع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع القيادات التنفيذية ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة لبحث الاستعدادات لفترة الإجازات والأعياد واستعراض أهم الإجراءات المتخذة لتوفير المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.

ووجه الوزير الأجهزة الفنية بضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المواقع التابعة للوزارة وحل المشكلات، مشددا على أنه تقرر تشكيل غرف عمليات على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة، وإلغاء كل الإجازات خلال فترة الأعياد، ورفع حالة الطوارئ بمختلف المحافظات لحل أى مشكلات تواجه الأعمال خلال فترة الإجازات.

فى سياق متصل، حذر النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من استغلال إجازة عيد الفطر المبارك فى التعدى بالبناء والشروع فى مخالفات بناء جديدة قبل تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال الفترة المقبلة. وطالب وزارتى التنمية المحلية والزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى بتفعيل دور غرفة العمليات بكل محافظات الجمهورية والمتابعة بشكل جاد، وكذلك تفعيل فرق الرصد والمتابعة لمواجهة أى حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فورًا ووقف نزيف البناء خارج الحيز العمرانى لعدم الشروع فى أى مخالفات جديدة وزيادة العشوائيات، وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة. وطالب رئيس «إسكان النواب»، الشركة القابضة لمياه الشرب والجهاز التنفيذى للمياه والأجهزة التابعة للوزارة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الجهود بقطاع مياه الشرب خلال إجازة عيد الفطر، والتأكد من أن جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الإجازة حتى تؤدى خدماتها للمواطنين بكفاءة ودون انقطاع وسرعة مواجهة أى أعطال.