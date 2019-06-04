شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد خدمات وأسعار الحدائق والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتنوع أنماط احتفال المصريين واستمتاعهم بالعطلات والإجازت الرسمية، لكن تظل الحدائق العامة والمتنزهات النمط السائد لدى غالبيتهم، خاصة فى الأعياد، إذ ينطلق عدد كبير من الأسر إليها محملين بأطيب الأطعمة وبعض الألعاب للصغار، يلقون بـ«فراش قطنى» على الخضرة ويتخذون منها مجلسًا لبضع ساعات، يلهو خلالها الصغار من حولهم فى ملابس العيد الجديدة، ويتسامر الكبار بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، فتشكل النزهة بشكل عام فاصلًا ممتعًا عن الواقع المُعاش يتكرر دوريًا كلما دق موسم الأعياد على الأبواب.. «المصرى اليوم» رصدت خدمات عدد من الحدائق فى القاهرة والجيزة أثناء عيد الفطر، وشاركت العديد من الأسر سرّ تمسكها بالنزهة الكلاسيكية فى العصر الحديث.

يقع فى نطاق (القاهرة والجيزة) ما لا يقل عن 30 حديقة متخصصة ضمن مشروع الحدائق المتخصصة، تتنوع فيما تقدمه للجمهور من خدمات، ويخدم كل منها مُحيطا جغرافيا مختلفا، ما يُتيح للرواد فرصة لاختيار وجهة التنزه وفقًا لتقديرهم الخاص للمسافة وأيضا الميزانية المحددة.. ففيما تقع حديقة الأسماك فى منطقة الزمالك وتعمل يوميًا من 9 صباحًا حتى 10 مساءً وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد الواحد، فإن حديقة الحيوان تخدم سكان المحافظتين، بجانب استقبالها عددا كبيرا من رحلات الأقاليم الموسمية فى فترات الأعياد والمناسبات العامة والإجازات الرسمية، وتبلغ سعر التذكر بها 5 جنيهات.

أمّا حديقة الأزهر الواقعة فى الدراسة والتى تبلغ سعر تذكرة دخولها 25 جنيهًا للفرد و15 جنيهًا للأطفال؛ فتخدم بشكل كبير مناطق القلعة والدراسة ومصر القديمة والأزهر بجانب شتى مناطق القاهرة الكبرى، إذ ينشد المواطنون زيارتها من مناطق مختلفة، وتعمل من الـ9 صباحًا حتى 11 مساءً، فضلًا عن حديقة الحرية التى تخدم بشكل كبير زوّار كوبرى قصر النيل ومنطقة وسط المدينة، سواء من الأسر أو المجموعات الشبابية، برسم دخول 10 جنيهات، وتعمل كذلك من 9 صباحًا حتى منتصف الليل.

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وفى الجيزة، تقع «سفارى بارك» وتحديدًا بمنطقة مطار إمبابة، وتعمل على تقديم خدماتها لمناطق إمبابة والكيت كات وبشتيل والبراجيل و15مايو، ويصل سعر تذكرة الدخول بها إلى 15 جنيهًا، كما تحظى حديقة الأورمان النباتية فى ميدان الجامعة بشهرة واسعة، خاصة لما تقدمه لأهالى الدقى وبين السرايات من أنشطة، بينها معرض الزهور فى موسم الربيع، وتصل سعر التذكرة بها 10 جنيهات فى الأعياد، و2 جنيه فقط فى الأيام العادية، أمّا الحديقة الدولية فتقع فى نطاق حى مدينة نصر برسم دخول 10 جنيهات، وفى حلوان تحظى الحديقة اليابانية بشهرة بالغة، خاصة لما تحوى من أعمال فنية مستوحاة من الثقافات الشرق آسيوية، وسعر تذكرتها 10 جنيهات، ويمكن أيضًا زيارة حديقة أم كلثوم بـ 5 جنيهات للفرد الواحد، والتى تخدم سكان منطقتى المنيل والقصر العينى، وهو الحال ذاته بحديقتى المسلة والأندلس فى الزمالك، والفنون فى المنيل.

وبحديقة دار العلوم فى المنيرة يرتفع سعر تذكرة الدخول إلى 10 جنيهات، وهى مماثلة لتذكرة الدخول إلى حديقة الطفل فى شارع البحر الأعظم، أمّا حديقة جزيرة المعادى التى تخدم بشكل أساسى سكّان المعادى، فيصل سعر التذكرة 10 جنيهًا، فى حين تظل حدائق منطقة القناطر الخيرية هى الأبرز فى المناسبات والتجمعات العامة، والتى يصل عددها إلى 8 حدائق تحت أسماء مختلفة تتراوح أسعارها بين 5 و10 جنيهات، تخدم بشكل أساسى سكان مناطق شبرا وشبرا الخيمة وروض الفرج وقليوب، وتحظى بشعبية كبيرة فى فترات الأعياد وإجازات الربيع، بجانب عدد من الحدائق العامة التى تقع ضمن تخصصات هيئة النظافة والتجميل والتى لا يتخطى رسم الدخول بها 3 جنيهات، منها (الفسطاط فى مصر القديمة، وسراى القبة فى الزيتون، وعرب المحمدى فى الوايلي).

وفى كل موسم احتفالى يتخير «عظيمة» رجل أربعينى، رب أسرة مكونة من 5 أفراد (أم و4 بنات)، إحدى تلك الحدائق المتعددة للذهاب والاستمتاع بيومه برفقة بناته وزوجته، فيقول: «كل موسم متعودين بنروح الجنينة إذا كانت جنينة الحيوان أو الأزهر مثلًا وساعات الأورمان.. دى عادة أنا اتعودت عليها من وقت ما كنت صغير كان والدى ووالدتى بياخدونى أنا وإخواتى يفسحونا»، مؤكدًا أنه رغم اختلاف الزمان عمّا مضى واختلاف العادات والتقاليد والأولويات، لكن زيارة الحدائق تعتبر شيئا أساسيا فى رحلات أسرته الترفيهية.

أما فيما يتعلق بتقييم الحدائق وما تُقدم من خدمات للجمهور، فتقول «صابرين»ربة منزل، حديقة الأزهر، كونها تضم أفضل خدمات فى مُحيط القاهرة من مساحات خضراء شاسعة وهواء نقى، فضلًا عن المطاعم المميزة، بينما يفضّل صغارها حديقة تقع بالقرب من المنزل وتضم مدينة ملاهى مصغرة مكتظة بالألعاب، إلّا أنها تُكلف الكثير، خاصة أن لكل لعبة تذكرة خاصة وثمنا محددا. وتعتبر الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع، أن الانطلاق للحدائق والمتنزهات بين الأشجار والخضرة عادة مألوفة لدى عدد كبير من الشعوب وفى مناطق شتى حول العالم، وتطرح مثالًا على ذلك «فرنسا» وبعض الدول الأوروبية التى تزدحم حدائقها بالزوّار خلال مواسم الأعياد، مؤكدة أن الحدائق والمساحات الخضراء ملك للجميع من مختلف الطبقات الاجتماعية، لكن فقدان الاهتمام بالحديث عن الحدائق والأشجار والمظهر الجمالى خطر كبير على وجدان الأفراد.

وترى أن الجمهور بشكل عام أصبح يفتقر الوعى والإدراك لأهمية الحفاظ على المساحات العامة، خاصة الحدائق التى من المفترض أن يستمتع بها الجميع فى أبهى حالة، فيتعين على البالغين عدم التعدى على المساحات المزروعة وتعزيز أهمية الاستمتاع بالطبيعة كما هى، وتابعت: «زمان كانت حديقة الأزبكية بين أفضل وأجمل الحدائق فى العالم، لازم نعلّم الأطفال ماحدش يقطف وردة، علشان من حق الجميع إنه يستمتع بيها».