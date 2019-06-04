شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر»: 53 مليار جنيه استثمارات تدعيم شبكات نقل الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن استثمارات تدعيم شبكة النقل بلغت 53 مليار جنيه سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء فى الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أنه تم مد 3642 كيلو متر كابلات جهد عال تمثل أكثر من ضعف الشبكة التى كانت موجودة بالفعل، بالإضافة إلى بناء 11 محطة محولات على جهد 500 كيلو، وإضافة 1963 كيلو متر كابلات جهد 220، و1213 كيلو متر كابلات لجهد 66

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وأضاف أن قطاع الكهرباء يركز حاليا جهوده على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بعدما حقق نجاحا كبيرا فى مجال توليد الكهرباء، بعد الإجراءات التى اتخذها للتغلب على مشكلة انقطاع التيار والذى بلغ ذروته فى صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيا بدءا من يونيو 2015، وبلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية العام الماضى، حيث تم بناء 26 محطة توليد كهرباء تحتوى على 114 وحدة توليد، تنتج ما يعادل 14 ضعف قوة السد العالى كما يتم حاليا فى إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة فى مصر بترول ـ كهرباء حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء ينفذ عددا من المشروعات الاستراتيجية فى مجال نقل الكهرباء لتدعيم مشروعات ربط الكهرباء مع دول الجوار حيث تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى الذى يلعب دورا هاما فى تعزيز أمن الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ولهذا تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط كهربائيًا مع دول الجوار شرقا مع الأردن وغربا مع ليبيا، وجنوبا جار الانتهاء من إنشاء خط الربط الكهربائى مع السودان.

ولفت إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى إفريقيا.