شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 1.5% انخفاضًا في انبعاثات استهلاك المنتجات البترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن كمية الانبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بلغت 206.8 مليون طن 2017- 2018 مقابل 210 ملايين طن 2016 - 2017 بنسبة انخفاض 1.5%. وأشار، خلال تقرير أصدره تحت عنوان «دحر تلوث الهـواء» بمناسبة اليوم العالمى للبيئة، إلى أن قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البتروليةساهم فيما بلغت نسبته 44% من إجمالى الانبعاثات، يليه قطاع النقل بنسبة 18%، ثم قطـاع الصناعة 15%، بينما ساهم القطاع المنزلى والتجارى بنسبة 8% من إجمالى الانبعاثات 2017 -2018. وأكد التقرير ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة (شمسى - رياح الزعفران) 2016 -2017 حيث سجلت 2780 جيجا وات/ ساعة مقابل 2225.5 جيجاوات/ ساعة 2015 -2016 بنسبة زيادة 24.9%.

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