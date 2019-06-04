شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام ينظم حفل سحور لقيادات المهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس الأعلى للإعلام حفل سحور برعاية الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، وحضور عدد من قياداته ورموز المهنة.

حضر من قيادات المجلس الإعلامي محمد العمري، وكيل المجلس، ومجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما، وصالح الصالحي، رئيس لجنة التدريب، والدكتورة سوزان قلليني، رئيس لجنة الرصد، ونادية مبروك والدكتورة هدى زكريا، بالإضافة إلى اللواء أبوبكر الجندي، رئيس لجنة البحوث، والإعلامي القدير فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والإعلامي عصام الأمير، مستشار رئيس المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وأحمد سليم، الأمين العام.

وشارك من قيادات الصحافة والإعلام عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، ومحمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، وعبدالرزاق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، ومحمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، والدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، والإعلامي عمرو الليثي.