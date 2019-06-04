شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تستعد لعيد الفطر بخطة طوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية رفعت درجة استعدادها لاستقبال أي حوادث أو حالات مرضية طارئة- خلال أيام عيد الفطر المبارك.

Advertisements

وصرح «عثمان» بأنه سيتم تطبيق خطة الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة للمديرية والتى تشمل مضاعفة أطقم الطوارئ من أطباء وتمريض وفنيين والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية، لمساعدة أي مستشفى يتعرض لضغط غير معتاد ويحتاج قوى بشرية إضافية أو تخصصات نادرة.

كما أكد «عثمان» تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار اليوم مع التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بالمديرية.

وعن الإجراءات الوقائية المتبعة خلال أيام العيد، قال وكيل وزارة الصحة إنه تم التشديد على مراقبى الأغذية بتكثيف المرور على أماكن تصنيع وبيع المأكولات والمشروبات وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها وضمان عدم تسرب أي أغذية أو مشروبات غير صالحة للاستهلاك، استغلالًا لارتفاع الطلب والزحام أيام العيد، كما تم توجيه الإدارات المعنية بالمديرية لرش الحدائق والمتنزهات ضد الحشرات الطائرة والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة، وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها.