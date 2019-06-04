شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس غدًا آخر أيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، آخر أيام شهر رمضان، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «24- 35»، الإسكندرية «22 – 30»، قنا «28 – 44»، الأقصر «29– 45»، أسوان «30 – 45».