انت الان تتابع مصر: غدا المتمم لشهر رمضان.. والعيد الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هلال - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال.

وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية". اقرأ أيضا| نشطاء يسخرون: العيد يوم الثلاثاء بالعافية وأصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة،

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